Die Temperaturen sind in den vergangenen Tagen in den Keller gerutscht. Viele Menschen sind derzeit erkältet. In einer Bad Rappenauer Apotheke herrscht deshalb viel Betrieb.

Das kühle Herbstwetter ist da. Beste Voraussetzungen für Grippeviren. Da bleibt es nicht aus, dass viele mit einer dicken Erkältung zu Hause auf dem Sofa liegen und sich mit Medikamenten eindecken. Aktuell kämen viele Menschen mit Erkältungen, grippalen Infekten und auch Corona in die Apotheke, sagt die Leiterin der Bad Rappenauer Rock-Apotheke (Kreis Heilbronn), Diemut Maier. Atemwegsinfektionen steigen leicht an Laut Gesundheitsministerium ist die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in der Bevölkerung in den vergangenen Wochen leicht angestiegen. Neben den für die Jahreszeit typischen Atemwegsinfektionen durch Erkältungsviren wie Rhinoviren und RSV werden auch zunehmend SARS-CoV-2- und Influenzaviren nachgewiesen. In den nächsten Wochen ist aufgrund der beginnenden Erkältungssaison mit einer Zunahme der ARE-Aktivität zu rechnen, schreibt das Ministerium auf SWR-Nachfrage. Eine "Grippewelle" zeichnet sich aktuell jedoch noch nicht ab. Gegen Grippe helfen Vitamine und Spurenelemente In der Bad Rappenauer Rock-Apotheke sind Medikamente gegen Grippe gerade gut gefragt, sagt die Leiterin. Wer sich die Viren einmal eingefangen hat, bekommt sie nur schwer wieder los. Vitamin C oder Zink als Spurenelement helfen, um das Immunsystem zu stärken. FFP-2 Maske wird wieder häufiger getragen Viele Menschen greifen auch wieder zur FFP-2 Maske, um sich vor Viren zu schützen. Aber auch die Homöopathie hat einiges zu bieten, um das Immunsystem nochmal schnell wieder auf Trab zu bringen, Meditonsin oder Contramutan seien auf alle Fälle hilfreich, rät die Apothekerin. Auch eine Impfung gegen die Grippe und Corona kann helfen.