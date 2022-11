Grippewelle noch nicht in die Region geschwappt

Noch ist die Grippewelle nicht in Heilbronn-Franken angekommen. Doch lange wird es auch hier nicht mehr dauern, so die Prognose eines Allgemeinmediziners aus der Region.

Auch wenn insgesamt schon ein Anstieg an Bronchialinfekten und grippalen Infekten zu verzeichnen sei - eine "ausgesprochene Grippewelle" sei noch nicht in der Region Heilbronn-Franken angekommen, sagte Allgemeinmediziner Manfred Frenzel mit Praxen in Beilstein und Ellhofen (beide Kreis Heilbronn) dem SWR auf Nachfrage. Frenzel prognostiziert den Beginn dieser Welle für Anfang Dezember.

Darum ist die Grippe-Welle unvermeidbar

Vermeiden könne man die Grippewelle nicht, so Frenzel. Zum einen gebe es derzeit bundesweit einen Anstieg von Influenza bei Kindern und entsprechend sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Anstieg auch in der Region bemerkbar mache. Zudem gab es im Sommer auf der Südhalbkugel eine heftige Grippewelle, vor allem in Australien. Diese Virusstämme breiten sich über den Erdball aus, das könne man beobachten, so Frenzel.

"Eine richtige Grippewelle ist kein Sommerspaziergang."

Allgemeinmediziner Manfred Frenzel vermutet, dass die Grippewelle Anfang Dezember in die Region kommt. SWR

Arzt empfiehlt Grippe-Impfung

Um einen möglichst milden Krankheitsverlauf zu erzielen, empfiehlt Frenzel über die STIKO-Empfehlung hinaus all denen eine Grippe-Impfung, die viel im persönlichen Kontakt zu anderen Menschen stehen - sei es aus beruflichen oder auch privaten Gründen.