Klimaschutzaktivistin und Zeichensetzer werden in Crailsheim ausgezeichnet

Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer und der frühere evangelische Dekan Peter Pfitzenmaier sind die Preisträger des "Scholl-Grimminger-Preises der Stadt Crailsheim" 2023.

Den "Scholl-Grimminger-Preis", den die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am Sonntag verleiht, vergibt die Stadt seit 2021. Er besteht aus zwei Teilen: Zum einen wird eine national oder international aktive Persönlichkeit oder Gruppe geehrt, zum anderen eine Persönlichkeit oder Gruppe, die in Crailsheim und Umgebung aktiv ist und deren Wirken sich an die Menschen in der Stadt richtet. Der Preis wird im zweijährigen Turnus und damit in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen.

Nationaler Preis geht an deutsche Klimaschutzaktivistin

Als Persönlichkeit von nationaler und auch schon internationaler Bedeutung erhält die 26-jährige Luisa Neubauer den "Scholl-Grimminger-Preis". Luisa Neubauer gilt wohl als die bekannteste deutsche Klimaschutzaktivistin. Sie ist das Gesicht der "Fridays-for-Future"-Bewegung und eine der Hauptorganisatorinnen des von Greta Thunberg inspirierten Schulstreiks in Deutschland.

Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer Oguz Yilmaz

Neubauer engagiert sich in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und als Publizistin, äußert Wachstumskritik und setzt sich für Generationengerechtigkeit und gegen weltweite Armut ein.

Mit dem lokalen Preis wird ein mutiger Zeichensetzer ausgezeichnet

Mit dem lokalen Teil des "Scholl-Grimminger-Preises der Stadt Crailsheim" wird der frühere evangelische Dekan in Crailsheim, Peter Pfitzenmaier, ausgezeichnet. Er engagierte sich während seiner Amtszeit zwischen 1993 und 2008 sozial und gesellschaftlich. Besonders lagen Peter Pfitzenmaier die Jugendarbeit und die Diakonie am Herzen.

Peter Pfitzenmaier, früherer evangelischer Dekan in Crailsheim Peter Pfitzenmaier

Für die Jury entscheidend war, dass Peter Pfitzenmaier die Psychologische Beratungsstelle gründete und deren Förderverein leitete. Er war zudem Mitbegründer der Aufbaugilde und des Tafelladens Crailsheim. Laut Jury engagierte sich Peter Pfitzenmaier in besonderem Maße auch in der Weiße Rose-Erinnerung in Crailsheim.

Preis ist benannt nach NS-Widerstandskämpfer Hans Scholl

Die Verleihung des "Scholl-Grimminger-Preises der Stadt Crailsheim" findet am Sonntag um 19.00 Uhr im Ratssaal statt. Der Preis ist nach Hans Scholl, dem führenden Mitglied der NS-Widerstandsgruppe "Weiße Rose", und Eugen Grimminger, dem Hauptunterstützer der Gruppe, benannt, die beide aus Crailsheim stammten. Er soll "außergewöhnlichen Einsatz und besonderes Wirken für Freiheit, Frieden und zwischenmenschlichen Respekt zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens und der Toleranz in einer pluralistischen Gesellschaft sowie der Stärkung der freiheitlichdemokratischen Grundordnung" auszeichnen.