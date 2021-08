Die Bilder von den Waldbränden in Griechenland bewegen auch in Deutschland lebende Griechen. Der Bruder des Heilbronners Evangelos Goros etwa wohnt in einem Vorort von Athen. Auch dort sind Bewohner evakuiert worden.

Im griechischen Fernsehen verfolgte der Heilbronner Evangelos Goros die Brände in seinem Heimatland live mit. So manche Nacht habe er aus Sorge nicht schlafen können. Bei einigen Bildern habe er Tränen in den Augen gehabt, so Goros.

Evangelos Goros aus Heilbronn denkt viel an seinen Bruder und die Menschen in Not in Griechenland. SWR

Notunterkunft in Hotels

Der Bruder des Heilbronners musste sein Wohnhaus verlassen. Seither muss die Familien in einem Hotel übernachten. Die griechische Regierung habe hier für die Betroffenen diese Lösung organisiert.

Zustand von Wohnhaus ungewiss

In welchem Zustand das Haus seines Bruders nach den Waldbränden ist, darüber gibt es bislang nur Spekulationen. Das Wohngebiet sei nach wie vor gesperrt, alles rieche nach verbrannter Erde. Vor dem Haus sollen wohl Olivenbäume abgebrannt sein. Wie schwer das Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist unklar.

"Ich telefoniere jeden Tag zwei bis dreimal mit meinem Bruder. Das ist wirklich alles sehr traurig. So eine wunderschöne Landschaft und alles ist abgebrannt."

Er könne sich selbst an heiße Sommer in Griechenland erinnern, so Evangelos Goros. Aber eine derart lange Hitzperiode mit Temperaturen über 40 Grad sei außergewöhnlich. Besonders schlimm sei es für die griechischen Kleinstädte am Meer. Aus den Bergen würden sich von oben die Flammen ausbreiten.

"Griechenland ist auf so etwas nicht vorbereitet."

Für den Heilbronner Goros müssen seine Landsleute umdenken. Ein früherer natürlicher Waldmix aus Buchen, Eichen und Zypressen sei vor Jahrzehnten verschwunden. Vor allem Pinien seien in Folge stark gewachsen, die wiederum aber schnell Feuer fangen können.

Verunsicherung bei Urlaubern

Stark von den Waldbränden betroffen ist auch die Insel Euböa. Sie ist nach Kreta die zweitgrößte Insel Griechenlands auch bei Urlaubern aus Deutschland beliebt. Aktuell wird sie evakuiert. Mehr als 600 Feuerwehrleute kämpfen dort gegen die Flammen – aussichtslos. Abgesehen davon, dass dort Menschen ihr Hab und Gut verlieren, Urlauber werden erst mal nicht dort hinkommen, wie auch in andere Teile Griechenlands.

"Ich bekomme viele Anrufe, weil die Leute verunsichert sind. Griechenland ist kein Risikogebiet mehr, jetzt könnte man also reisen, aber jetzt so was. Ich habe noch keine Stornierungen, aber schon die Anfragen."

Auch im Crailsheimer Reiseland spüren die Mitarbeiter die Verunsicherung der Kunden. Gegen Corona gebe es Rücktrittsversicherungen oder man lasse sich impfen, so eine Mitarbeiterin. Naturkatastrophen seien aber schwer einzuschätzen.