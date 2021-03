Der Vorsitzende der acht Städte, die bei der Greensill-Insolvenz Millionen an Steuergeldern verlieren könnten, erwartet von Prüfern und Agenturen Geld zurückzubekommen. Auch Neckarsulm hofft.

Das Insolvenzverfahren der Greensill-Bank ist eröffnet und Gläubiger gibt es viele: Rund 50 Städte in Deutschland und acht in Baden-Württemberg drohen ihre Investitionen zu verlieren - Steuergelder in Millionenhöhe. In der Region Heilbronn-Franken gehört Neckarsulm zu den Verlierern.

Zusammenschluss soll Position stärken

Daniel Töpfer weiß, die Chancen stehen schlecht, dass seine Stadt Weissach (Kreis Böblingen), die 13 Millionen Euro wieder sehen wird. Er ist dort Bürgermeister und vertritt die sieben anderen Städte wie Neckarsulm bei den Rückforderungen. Aber das Geld aus der Insolvenzmasse sei nicht alles.

"Wir sind hier einem Betrug aufgesessen. [...] Uns wurde hier eine Hülle suggeriert, die nichts mit dem Inhalt zutun hatte, von dem wir ausgegangen sind." Daniel Töpfer, Bürgermeister der Stadt Weissach

Daniel Töpfer hofft auf zusätzliches Geld von Haftungsansprüchen. Zum Beispiel gäbe es seitens der Aufsichtsbehörde BaFin schon eine Anzeige. Es stehe der Vorwurf der Bilanzfälschung im Raum. Töpfer sagte dem SWR: "Zudem stehe im Raum, dass die beauftragten Abschlussprüfer Ebner Stolz aus Stuttgart nicht mit der Akribie gearbeitet haben, die erforderlich und die vor allem gesetzlich gefordert gewesen wäre."

Die Kommunen prüfen nun gemeinsam, ob von den Anlageberatern, Finanzdienstleistern, der Bank selbst und ihren Wirtschaftsprüfern, sowie den Ratingagenturen Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können. Die nächsten Wochen und Monate könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit erkenntnisreich werden, sagte Töpfer.