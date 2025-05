Ein grausiger Fund an einer Heilbronner Schule hat die Polizei auf den Plan gerufen. In einer Regentonne lagen Kadaver von toten Tieren. Wie sie ums Leben kamen, ist unklar.

Auf dem Gelände einer Gemeinschaftsschule in Heilbronn-Böckingen sind die Tierkadaver am Montagmorgen entdeckt worden. Das sagte die Polizei auf SWR-Anfrage. Von fortgeschrittener Verwesung bis zur Unkenntlichkeit ist die Rede. Daher sei es nicht möglich zu sagen, um was für Tiere es sich handelt. Die Körper müssen etwa so groß wie Katzen gewesen sein, so die Vermutung.

Wie die Tiere in die Tonne kamen und ob sie zu dem Zeitpunkt noch lebten, ermittelt jetzt die Polizei. Der Vorgang liegt bei der Abteilung Gewerbe und Umwelt. Dort wird entschieden, was mit den Kadavern passieren wird und ob eine Obduktion in die Wege geleitet wird.