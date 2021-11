Auf einem Anwesen in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) sind Granaten und Gewehrmunition in einer Scheune entdeckt worden. Der Besitzer des Gebäudes meldete den Fund am vergangenen Freitag, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Montag. Ein Teil des Fundes sei durch Spezialisten gezielt gesprengt worden.