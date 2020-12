Die Polizei fahndet aktuell nach einem 26 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, in Künzelsau (Hohenlohekreis) für zahlreiche Graffitis verantwortlich zu sein. Der Mann soll in den vergangenen Tagen mehrfach einen Schriftzug in schwarzer Farbe an die Rolltreppe zur Bergbahn gesprüht haben. Mittlerweile hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.