Die Polizei hat zwei junge Frauen ermittelt, die im Verdacht stehen, für Graffiti-Schmierereien in Pfedelbach und Öhringen (Hohenlohekreis) verantwortlich zu sein. Die beiden 18-Jährigen sollen unter anderem im August die Fassaden der Pestalozzi-Schule in Pfedelbach und ein Gebäude in Öhringen mit nationalsozialistischen Parolen beschmiert haben. Bei der Durchsuchung der Wohnungen stellten die Beamten unter anderem Farbspraydosen sicher. Außerdem wurden die Smartphones als Beweismittel beschlagnahmt. Bei der Auswertung der Daten stellte sich heraus, dass eine der Frauen versucht hatte, sich eine Schusswaffe und Sprengstoffanleitungen zu besorgen. Gegen diese 18-Jährige wurde Haftbefehl erlassen, sie sitzt bereits in U-Haft.