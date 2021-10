Zeugen von Grabschändungen gesucht

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind in den vergangenen Wochen mehrfach Gräber geschändet worden. Die Stadtverwaltung sucht Zeugen. Seit Ende September gab es laut einer Mitteilung der Stadt vermehrt Meldungen über Grabschändungen. Es wurde beispielsweise Grabschmuck entwendet, Pflanzen abgeschnitten oder ausgegraben. Betroffen ist vor allem der Friedhof in Jagstheim, aber auch in Crailsheim sind Fälle bekannt geworden. Die Stadt rät Betroffenen, Anzeige zu erstatten. Die Bevölkerung wird gebeten, mögliche Beobachtungen in den vergangenen Wochen der Friedhofsverwaltung oder direkt dem Polizeirevier Crailsheim zu melden.