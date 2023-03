Warum Diebe von GPS-Geräten jetzt auch in Heilbronn-Franken zuschlagen

Bislang häuften sich Diebstähle von GPS-Geräten aus Traktoren vor allem in den neuen Bundesländern und in Bayern. Jetzt gibt es eine erste Serie in der Region Heilbronn-Franken.

Gleich mehrfach berichtete das Polizeipräsidium Heilbronn in diesem Monat, dass GPS-Empfänger und Displays für Traktoren geklaut wurden. Laut Landeskriminalamt in Stuttgart gab es solche Serien sonst eher in den neuen Bundesländern und in Bayern. Dass es diese Diebstähle nun auch bei uns gibt, wundert Stefan Kerner vom Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg nicht. Die Geräte hätten früher um die 30.000 Euro gekostet und sich eher für sehr große Flächen gelohnt, sagte Kerner dem SWR. Seitdem die Geräte im Preis deutlich gesunken sind, würden sie auch verstärkt in Baden-Württemberg eingesetzt. Mit der GPS-Steuerung kann zum Beispiel der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden.

Ein Landwirt fährt einen Traktor, der mithilfe des Globalen Positionsbestimmungssystems (GPS) gesteuert wird. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Displays und GPS-Empfänger

Die Displays zur Steuerung ließen sich einfach von einem Traktor beispielsweise auf einen Mähdrescher derselben Marke umsetzen, erklärt Kerner. So könne der Landwirt das Display für mehrere seiner Fahrzeuge nutzen. Besonders einfach geht dies offenbar bei Maschinen von John Deere. Bei Fendt oder anderen Herstellern sei die Lösung integrativer, sprich nicht so leicht auszubauen, meint der Landwirt. Solche GPS-Geräte hätten zurzeit lange Lieferzeiten, die Verfügbarkeit am Markt sei knapp, so Kerner. Werde einem Landwirt ein solches Gerät gestohlen, müsse er teilweise mit bis zu neun Monaten Lieferzeit für ein Ersatzgerät rechnen.

GPS-Geräte lassen sich auch anderweitig einsetzen

GPS-Geräte ließen sich mit neu aufgespielter Software auch für andere Zwecke, zum Beispiel am Bau einsetzen, sagt Kerner. Es sei gut möglich, dass die gestohlenen Geräte gar nicht mehr in der Landwirtschaft landeten.

Damit die GPS-Steuerung auf anderen Traktoren eingesetzt werden könne, müssten die Fahrzeuge eine entsprechende Technik im Inneren verbaut haben. Sprich, es müssen relativ moderne landwirtschaftliche Maschinen sein.

Die Diebstahlserie in Heilbronn-Franken

Anfang März drangen Diebe in Bretzfeld (Hohenlohekreis) in eine Lagerhalle ein und entwendeten ein GPS-Gerät. In Weinsberg (Kreis Heilbronn) wurden aus dem Schrank einer Firma zwei GPS-Antennenempfänger gestohlen. In Külsheim (Main-Tauber-Kreis) erwischte es Display und Halterung eines Mähdreschers. In Königheim-Gissigheim (Main-Tauber-Kreis) waren es zwei GPS-Antennen. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise.