Schnellere Verwaltung mit KI - neuer Campus in Heilbronn

Der Ausbau bei der digitalen Verwaltung läuft immer noch schleppend. Das soll sich jetzt ändern - mit dem landesweit ersten GovTech Campus, der am Freitag in Heilbronn eröffnet wurde.

Der neue Campus ist Teil des Innovationsparks Künstliche Intelligenz (Ipai) und soll künftig zwischen Behörden und innovativen KI-Unternehmen vermitteln. Ziel ist es, die Verwaltung schneller und effizienter zu machen.

Aufwändiges Aktenstudium

Stundenlanges Aktenstudium, aufwändige Genehmigungsverfahren, wie etwa für Windräder - die öffentliche Verwaltung ist häufig sehr zeitaufwändig. Immer noch muss jede Akte einzeln angeschaut werden. Mit Künstlicher Intelligenz könnte die Arbeit in den Ämtern effizienter werden, hieß es zur Eröffnung des GovTech Campus. Akten und Texte können maschinell gelesen und zusammengefasst werden. Die Entscheidung, etwa über einen Bauantrag, solle aber nach wie vor beim Menschen liegen, sagte GovTech Vorstand Ammar Alkassar.

Start-Up will Zeitaufwand verkürzen

Die Mitarbeiter des Campus sollen vor allem zwischen Behörden und KI-Unternehmen vermitteln - Unternehmen wie das Heidelberger StartUp Codefy, das sich bei der Eröffnung vorstellte. Innerhalb von Sekunden könne mit ihrer Software der Inhalt ganzer Aktenordner erfasst und auf bestimmte Fragestellungen untersucht werden. Die Akten müssten digital vorliegen, könnten mit Künstlicher Intelligenz aber maschinell gelesen und zusammengefasst werden. Die Verwaltung könne so etwa bei umfangreichen Planfeststellungs- oder Genehmigungsverfahren viel Zeit sparen, schildert Lucas Ludolph von Codefy. In der Justiz gebe es bereits erste Erfahrungen. In einigen Zivilverfahren sei rund ein Drittel weniger Zeit für die Bearbeitung der Akten nötig gewesen.

Schleppende Digitalisierung der Verwaltung

Die Digitalisierung der Verwaltung kommt bisher allerdings nur schleppend voran. Der Bund hatte beschlossen, dass bis Ende 2022 die wichtigsten Anträge online ausgefüllt werden können. Die Verwaltung verfehlte das Ziel.

In Heilbronn können mittlerweile immerhin über 200 Verwaltungsleistungen auch online genutzt werden. Bei den allermeisten wird der Stadt zufolge aber nur ein kleiner Bruchteil online genutzt.

Heilbronn will vom landesweit ersten GovTech Campus profitieren und die Verwaltung schneller machen. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz könne die Stadtverwaltung effizienter werden, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) auf der Veranstaltung.

Der Heilbronner Standort ist ein Ableger des Vereins GovTech Campus Deutschland mit Zentrale in Berlin und wurde durch Bund, Länder sowie Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft gegründet. Der Campus in Heilbronn wird durch das Land und die Dieter Schwarz Stiftung unterstützt.