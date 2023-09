Globaler Klimastreik - hier gibt es Verkehrsbehinderungen

Weltweit rufen die Klimaaktivisten von Fridays for Future zum Streik auf. Auch in Heilbronn-Franken gibt es mehrere angemeldete Kundgebungen. Teilweise werden Straßen blockiert.

In der Region Heilbronn Franken wird am Freitag in mehreren Städten fürs Klima demonstriert. Deshalb wird es ab 16 Uhr Verkehrsbehinderungen geben - zum Beispiel in Öhringen (Hohenlohekreis), aber auch in Heilbronn. Dort steigen die Demonstrierenden auf die Räder: Sie starten am Kiliansplatz und werden zeitweise die Allee blockieren, heißt es. Gut 80 Teilnehmende sind angemeldet, berichtet die Polizei.

Hohenlohe mit zwei Streiks vertreten - Schulstreik in Schwäbisch Hall

In Öhringen wird der Protestzug am Marktplatz starten und durch die Innenstadt führen. Auch in Künzelsau (ebenfalls Hohenlohekreis) wird ab 16 Uhr demonstriert – hier allerdings nur mit einer zentralen Kundgebung am Alten Rathaus.

In Schwäbisch Hall geht ebenfalls ab 16 Uhr ein Protestzug durch die Stadt. Start ist am Dietrich-Bonhoeffer-Platz. Schülerinnen und Schüler bestreiken diesen Ort bereits seit dem Freitagmorgen um 7 Uhr. Dies erinnert an die Schulstreiks ganz am Anfang der Bewegung.