Gleitschirm-Absturz am Kirgel in Gaildorf: 41-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Absturz mit seinem Gleitschirm ist am Sonntag ein Mann in Gaildorf schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Am Hausberg Kirgel, einem beliebten Startpunkt für Gleitschirmflieger in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall), hat sich am Sonntag ein schwerer Gleitschirm-Unfall ereignet. Ein 41-jähriger Gleitschirmflieger wurde dabei schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei auf SWR-Anfrage mitteilte, klappte sein Schirm kurz nach dem Start zusammen. 41-Jähriger nach Gleitschirm-Absturz am Kirgel schwer verletzt Laut Polizei stürzte der Mann daraufhin aus mehreren Metern Höhe einen Hang hinunter. Die Rettung gestaltete sich schwierig: Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Verunglückten liegend mit einer Trage zum bereitstehenden Rettungshubschrauber transportieren. Einsatzbericht: 022/2025 🚒 Sonntag, 11.05.2025 [16:35Uhr] Stichwort: THL 1, Unterstützung Rettungsdienst Ort:...Posted by Feuerwehr Gaildorf on Sunday, May 11, 2025 Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Zur Ursache des Unfalls liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.