Ein 36 Jahre alter Autofahrer wurde am frühen Freitagmorgen bei einem Glatteisunfall nahe Neckarwestheim (Keis Heilbronn) schwer verletzt. Der Mann geriet laut Polizei ins Schleudern, schanzte über einen Erdhügel, überschlug sich mit seinem Wagen und wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Auch am Donnerstagabend war ein 23 Jahre alter Fahrer bei Beilstein (Kreis Heilbronn) ins Rutschen geraten und eine Böschung hinabgestürzt. Der Mann kam ins Krankenhaus, so die Polizei.