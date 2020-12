per Mail teilen

Ein beschädigtes Glasfaserkabel im Bereich der Autobahn 6 hat am Dienstag in Teilen des Landkreises Heilbronn das Internet lahmgelegt.

Über Stunden war weder telefonieren möglich, noch gab es Internetzugang, auch der Mobilfunk sei eingeschränkt gewesen. Betroffen waren nicht nur Telekom-Kunden, sondern auch andere Anbieter, die das Glasfasernetz der Telekom nutzen.

Ursache für Störung noch unklar

In Supermärkten konnte zeitweise nicht per Karte gezahlt werden. Der Totalausfall im Raum Neckarsulm, Bad Friedrichshall und Bad Wimpfen begann am Dienstagnachmittag, Mittwochfrüh um 3:50 Uhr sei die Störung behoben worden, teilte ein Sprecher der Telekom auf Anfrage mit. Die genaue Ursache der Störung sei noch nicht klar.