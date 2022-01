Schulen in Heilbronn-Franken holen bei Digitalisierung auf

In den größeren Städten in Heilbronn-Franken sind fast alle Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen. Wie steht es um WLAN, interaktive Tafeln und digitale Endgeräte an den Schulen? Ein Überblick.

Aus dem milliardenschweren DigitalPakt Schule des Bundes hatte die Landesregierung in Stuttgart drei Förderprogramme aufgelegt. Mit diesen Geldern wird seitdem der Ausbau der Digitalisierung an Schulen auch in der Region vorangetrieben. In den Städten Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sind bereits alle Schulen mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Handlungsbedarf bestand in Bad Mergentheim zuletzt noch bei der Innenverkabelung, die aber mittlerweile optimiert wurde. Jetzt gibt es laut Stadt ein zuverlässiges WLAN-Netz in den Gebäuden. Bei zwei Schulen steht noch eine Renovierung bzw. ein Neubau an, bei dem die digitale Ausstattung und Netzversorgung noch mal besser sein soll, heißt es. Bad Mergentheim: Interaktive Tafeln Die beiden größten Schulen der Stadt, das Deutschorden-Gymnasium und die Kopernikus-Realschule verfügen bereits über komplett interaktive Tafeln. An den anderen Schulen gibt es zumindest große Bildschirme und teilweise auch digitale Tafeln. Außerdem wurden den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern über 600 mobile Endgeräte, wie Tablets oder Notebooks zur Verfügung gestellt. Ganz ähnlich sieht es in Tauberbischofsheim aus. Lernplattform und eigene Server in Öhringen In Öhringen (Hohenlohekreis) haben 160 Lehrkräfte für fünf Jahre Leihgeräte in Form von Tablets oder Laptops bekommen und es wurde die Lernplattform eines Braunschweiger Unternehmens eingeführt. Des Weiteren sei eine eigene Serverinfrastruktur mit zentraler Administration im Aufbau, heißt es. Diese soll einen sicheren und kostengünstigen Betrieb der IT-Komponenten aller Schulen gewährleisten. An das eigene Glasfasernetz sind in Öhringen bislang erst 2/3 der Schulen angebunden. Smartboard (interaktive Tafel) in einem Klassenzimmer. (Symbolbild) imago images Björn Hake Öhringen: Der Stand vor Ort Im Öhringer Hohenlohe-Gymnasium wurden alle Interims-Klassenzimmer in den Containern bereits 2020 mit digitalen Tafeln (Smartboards) bestückt. Dazu kommt noch ein Board im Modellklassenzimmer im C-Bau. In der Grundschule Verrenberg wurden 2021 im Zuge des Klassenzimmer-Anbaus alle vier Klassenzimmer mit neuem Netzwerk und digitalen Tafeln ausgestattet. Die Grundschule Cappel und die Hungerfeldschule wurden mit LED-TV Panels versehen, die über Tablets bedient werden können. In der Schillerschule ist der Ausbau des WLAN-Netzes weit fortgeschritten und in den Gebäuden zwei und drei voll verfügbar. Teile des Altbaus sind ebenfalls integriert. Ein Klassenraum verfügt über ein Smartboard. Weitere folgen laut Stadtverwaltung dieses Jahr. In Heilbronn werden insgesamt 14 Millionen Euro investiert Mit Anbindung der Gustav von Schmoller-Schule, der Helene-Lange-Realschule und der Grundschule Klingenberg an das Breitbandnetz verfügen nun alle Heilbronner Schulen in städtischer Trägerschaft über einen schnellen Glasfaser-Internetanschluss. Bis Ende 2023 soll an allen Heilbronner Schulen auch die Innenverkabellung abgeschlossen sein und flächendeckend WLAN zur Verfügung stehen. Heilbronn: Bis 2024 stehen 14 Millionen Euro bereit Bis zum Jahr 2024 stehen nach derzeitigem Stand 14 Millionen Euro aus Bundes-, Landes- und Eigenmitteln zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie der Hard- und Software an den Heilbronner Schulen bereit. Auch in Heilbronn haben Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler Tablets, Notebooks und andere Endgeräte bekommen.