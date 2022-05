per Mail teilen

Auch Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) und Dörzbach (Hohenlohekreis) werden ans Glasfasernetz angeschlossen. Wie die Deutsche GigaNetz bekannt gab, hätten sich über 35 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in den beiden Städten dafür ausgesprochen und damit die notwendige Quote erfüllt. Zuvor gab es schon erste Arbeiten zur Verlegung der Glasfaserkabel in Untereisesheim (Kreis Heilbronn).