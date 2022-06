Kernkraftwerk: Letzte Revision vor Abschaltung

Im Kernkraftwerk Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) ist am Samstag Block II zur jährlichen Revision vom Netz gegangen. Es ist die letzte vor der gesetzlich festgelegten Abschaltung Ende 2022. Unter anderem werden Überprüfungen an Turbinen, Generatoren, aber auch an den rund 16.400 Heizrohren der Dampferzeuger durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Betreibergesellschaft EnBW. Hier wurden immer wieder Risse in den Oberflächen festgestellt. Laut EnBW hätten die Untersuchungsergebnisse der letzten Jahre allerdings bestätigt, dass eingeleitete Maßnahmen wirksam seien und an der Dichtheit der Heizrohre kein Zweifel bestehe. Atomkraftgegner fordern aufgrund der Risse den Block nach der Revision nicht wieder ans Netz zu nehmen und direkt abzuschalten.