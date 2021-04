Audi bietet zum Girls' Day am Donnerstag digitale Veranstaltungen sowohl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) als auch in Ingolstadt an. Dabei stellen weibliche Auszubildende jeweils ihre technischen Berufe vor. Mit der Aktion sollen Berührungsängste vor sogenannten typischen Männerberufen abgebaut werden. Auch andere Unternehmen sind am Start: Der sogenannte Girls' und Boys' Day findet erstmals in ganz Heilbronn-Franken online statt. So bietet die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim beispielsweise zwei Online-Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 an. Für die Mädchen gibt es ein Angebot mit dem Namen "IT - ein Traumberuf für Frauen?!" Für die Jungs ist es ein Berufsorientierungstag für soziale Berufe. Noch immer entscheiden sich nur wenige für einen sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Beruf, heißt es.