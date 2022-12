Das Landgut Steng in Lauffen am Neckar geht neue Wege: Wo früher mal Schweine gemästet wurden, kann man heute seinen eigenen Gin herstellen.

Auf Kartoffeln, Weinbau und Brände sowie auf Events wie Gin-Workshops fokussiert sich Landwirt Gebhard Steng in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) heute. Landwirtschaft allein wäre für ihn keine Option mehr, der Arbeit mit Tieren hat er ganz den Rücken gekehrt. Der Hauptgrund sei die Politik, sagte Steng dem SWR. Die Vorschriften und Kontrollen seien sehr streng in Deutschland - ein Problem, wenn man auf dem Weltmarkt agiere, so der Landwirt aus Lauffen. Mit einem weltweiten Angebot an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, welche nicht denselben Standards entsprechen müssten, könne Steng nicht konkurrieren. Die Kosten liefen ihm davon, so seine Worte. Daher krempelte der Landwirt sein Konzept um.

"Ich sehe das Problem, dass wir hier einen so hohen Standard haben und trotzdem: Alles, was von außerhalb nach Deutschland eingeführt wird, entspricht nicht dem Standard."

Gebhard Steng und Bärbel Kraft sind Gin-Liebhaber und wollen ihre Leidenschaft an andere weitergeben. SWR

Alternatives Konzept: Gin-Workshops

Eine Leidenschaft für Brände habe er schon immer gehabt, so Steng. Als das Interesse an Gin immer größer wurde - sowohl weltweit als auch in der Region - entschied sich der Landwirt dafür, seine Passion auch anderen zu ermöglichen: Bei Workshops können Interessierte auf dem Landgut ihren eigenen Gin herstellen.

SWR-Reporterin Maja Ihle hat einen Gin-Workshop auf dem Landgut Steng besucht:

Vom Kräuterbeet zum Gin Tonic

Unzählige Kräuterbeete voller Thymian, Salbei, Zitronenmelisse, Minze und weiterer Sträucher erstrecken sich auf dem Landgut Steng. Im Gewächshaus gibt es zudem allerlei andere möglichen Zutaten für den eigenen Gin - zum Beispiel Chilis oder Quitten.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gin-Workshops ernten ihre Zutaten auf dem Landgut Steng. SWR

Laut Expertin Bärbel Kraft vom Landgut Steng sollten für einen "runden" Geschmack um die 20 Zutaten kombiniert werden. Das "Herzstück" für den Gin sind Wacholder, Koriander und Angelikawurz, ansonsten könne man der Fantasie freien Lauf lassen und alles nutzen, was die Natur zu bieten habe, so Kraft.