Kein Einzelfall: Giftköder verletzt Hund in Crailsheim

Ein Hund in Crailsheim wurde durch einen Giftköder verletzt. Das ist kein Einzelfall: Der Polizei wurden in den vergangenen zwölf Monaten viele ähnliche Fälle gemeldet.

In Crailsheim-Onolzheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Sonntagvormittag ein Hund durch einen Giftköder verletzt worden. Der Köder wurde in einem Vorgarten entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Allein 30 Fälle dieser Art wurden in den vergangenen Monaten beim Polizeipräsidium Heilbronn gemeldet.

Mehrere Giftköder bei Polizei gemeldet

Der Verdacht bestätigte sich allerdings meist nicht, so die Polizei Heilbronn. In zehn Fällen handelte sich aber tatsächlich um vergiftetes Hundefutter, das von unbekannten Tätern ausgelegt worden war. Beim Polizeipräsidium Aalen, zu dessen Einzugsgebiet der Kreis Schwäbisch Hall gehört, wurden 2024 elf Giftköder gemeldet.

Vier Hunde und zwei Katzen zeigten Vergiftungserscheinungen, in einem Fall konnte ein Hund nicht mehr gerettet werden. Eine Verschärfung der Lage oder eine Zunahme dieser Delikte sei aber nicht erkennbar, so beide Polizeipräsidien auf SWR-Nachfrage.