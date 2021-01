In Beilstein (Kreis Heilbronn) hat ein Hund möglicherweise ein mit Gift präpariertes Wurststück gefressen. Laut Polizei hatte die Hundebesitzerin am Mittwochmorgen am Parkplatz des St. Annaseewegs in Beilstein mehrere Wurststücke bemerkt. Ihr Hund hatte da bereits ein Stück gefressen, unmittelbar danach sei es ihm sehr schlecht gegangen. Er musste tierärztlich behandelt werden. Bereits vor etwa vier Wochen soll es Zeugenaussagen zufolge zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Auch damals habe ein Hund behandelt werden müssen. Die Polizei bittet um Hinweise.