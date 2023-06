per Mail teilen

Für den Donnerstag sind starke Gewitter angekündigt, auch die Region Heilbronn-Franken könnte betroffen sein. Die Feuerwehr Heilbronn ist in Alarmbereitschaft.

Meteorologen erwarten am Donnerstag einen der schlimmsten Gewittertage des Jahres. Es bestehe auch das Risiko von sogenannten Superzellen, die zu den größten Gewittergebilden zählen. Starke Niederschläge mit bis zu 60 Liter pro Quadratmeter, Orkanböen sowie großer Hagel seien nicht ausgeschlossen, heißt es weiter. Die Berufsfeuerwehr in Heilbronn sei in Alarmbereitschaft, sagt Pressesprecher Jürgen Vogt, die Stimmung im Haus sei schon etwas angespannter. Die Vorbereitungen laufen seit Tagen.

Die Unwetter betreffen vor allem die Südhälfte Baden-Württembergs und können laut Wetterdienst bis nach Heilbronn ziehen. Eine genaue Vorhersage sei allerdings kompliziert, da die Gewitter nur sehr lokal auftreten und nur wenige Orte mit voller Intensität betreffen.

Straßenmeistereien werden spontan reagieren

Bei den Straßenmeistereien im Kreis Heilbronn sei man im Standardbetrieb, heißt es vom Landratsamt Heilbronn. Spezielle Vorbereitungen gebe es nicht, da sich nur schwer vorhersehen lasse, an welchem Ort was genau passieren würde. Deswegen müsse man spontan reagieren. Umgestürzte Bäume seien Sache der Feuerwehren, die Straßenmeistereien würden dann hinzugezogen, wenn Straßen länger gesperrt werden und Umleitungen eingerichtet werden müssten.

Bei den Straßenmeistereien im Main-Tauber-Kreis bereite man schon mal die Gerätschaften zum Aufräumen vor, heißt es vom Straßenbauamt. Denn das sei nach einem Unwetter die Hauptaufgabe: Straßen von angeschwemmtem Dreck, Laub oder Ähnlichem zu befreien. Die Polizei melde Abschnitte, die besonders betroffen seien.

Dasselbe gelte auch für die Autobahnmeistereien, sagte eine Sprecherin dem SWR. Auch hier beginne die Arbeit in erster Linie nach dem Unwetter, wenn Fahrbahn und Entwässerungsrinnen gereinigt werden müssten. Denn besonders nach langer Trockenheit würde sich viel Schmutz ansammeln.