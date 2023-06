Nach einem Regenschauer am Mittwochmorgen hat sich auf der A81 bei Ilsfeld ein Unfall ereignet. Ansonsten sind die Gewitter in der Region am Abend glimpflich vorübergegangen.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Gewitter in der Nacht zu keinen größeren Schäden geführt. Nur im Hohenlohekreis habe es einige umgefallene Bäume gegeben, sagte ein Sprecher dem SWR. So stürzte auf der B19 bei Dörzbach beispielsweise ein Baum auf ein fahrendes Auto und schlug in der Windschutzscheibe ein. Der 62-jährige Fahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt, so die Polizei. Eine verletzte Person bei Unfall auf A81 Nach einem kurzen, aber heftigen Regenschauer am Mittwochmorgen kam es auf der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) in Richtung Stuttgart außerdem zu einem Verkehrsunfall. Als Unfallursache vermutet die Polizei Aquaplaning. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt, so die Polizei weiter. Mittlerweile ist die A81 in Richtung Stuttgart wieder frei befahrbar.