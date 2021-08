Starkregen und Gewitter haben in der Nacht auf Sonntag zu keinen nennenswerten Schäden geführt, teilt die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Einsatzkräfte sind jedoch zu überspülten Straßen unter anderem in Pfedelbach (Hohenlohekreis) ausgerückt. In Heilbronn wurden mehrere Blitzeinschläge registriert, die laut Polizei aber keine Brände verursachten. Auch wurde niemand verletzt. Laut Blitzradar ist es in der Nacht vor allem zwischen Brackenheim (Kreis Heilbronn) und Heilbronn sowie später über Neuenstein und dann Gerabronn (beides Hohenlohekreis) zu Dutzenden Blitzeinschlägen gekommen.