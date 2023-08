per Mail teilen

Unwetter haben am Donnerstagabend in Teilen Baden-Württembergs für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Region Heilbronn-Franken ist vergleichsweise glimpflich davongekommen.

Die Region Heilbronn-Franken ist von schlimmeren Auswirkungen der Gewitter am Donnerstagabend verschont geblieben. Im Kreis Schwäbisch Hall hat es aber einige kleinere Vorfälle gegeben.

Blitzeinschlag ins Sägewerk in Oberrot

So haben etwa Passanten in Oberrot gesehen, wie der Blitz bei Klenk ins Sägewerk eingeschlagen hat. Laut Polizei war das bereits um 17:30 Uhr. Erst Stunden später, nämlich gegen 21:30 Uhr, wurde dann Rauch festgestellt. Hinter einer Bretterwand war ein Schwelbrand entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der Brand war rasch gelöscht, der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Umgestürzte Bäume bei Bühlertann und Fichtenau

Zwischen Mittelfischach und Bühlertann ist ein Baum auf ein Auto gestürzt. Der Fahrer ist daraufhin erst nach Hause gefahren und hat anschließend den Schaden gemeldet. In Fichtenau-Matzenbach ist gegen 20 Uhr ein Baum auf eine Stromleitung gefallen. Die Feuerwehr ist ausgerückt, auch ein Trupp des Stromversorgers. Die Polizei war nicht vor Ort.