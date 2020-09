Nach dem Fund eines reglosen Mannes Anfang September im Alten Friedhof in Heilbronn sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Am Wochenende auch mit Plakaten und einer Befragung am Tatort. Der 70-Jährige Mann, der vor rund zwei Wochen laut Kriminalpolizei Opfer eines Gewaltdelikts wurde, ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. Die Polizei sucht jetzt mit Plakaten rund um den Tatort und einer Befragung am Wochenende nach Zeugen. Nach Einschätzung der Ermittler hat die Tat am 6. September gegen 14 Uhr stattgefunden. Neben dem Mann lag ein Fahrrad mit Einkaufskorb, deshalb war die Polizei zunächst von einem Unfall ausgegangen. Wer eine Auseinandersetzung im Alten Friedhof in Heilbronn beobachtet hat, wird gebeten sich zu melden.