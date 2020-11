Hintergrund: So entstand der Aktionstag

Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen geht auf die Ermordung von drei Schwestern in der Dominikanischen Republik durch das Regime am 25. November 1960 zurück. Seit 1981 wird der Tag als Gedenktag weltweit begangen. Kennfarbe der Aktionen an diesem Tag ist orange. Zu der Aktion "Orange your city" ruft der Zonta-Club am 25. November weltweit zur Beleuchtung öffentlicher Gebäude in Orange auf. Daran beteiligen sich auch diesen Mittwoch wieder zahlreiche Städte in Baden-Württemberg.