Gewässerverunreinigung auf dem Kocher löst Großeinsatz aus

Eine Verunreinigung auf dem Kocher in Forchtenberg (Hohenlohekreis) hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es wurde ein Ölfilm auf dem Kocher in Höhe der Kocherbrücke gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr baute vorsorglich eine Ölschlinge auf. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Ölfilm um einen Schmutzfilm auf der Wasseroberfläche handelte. Genaueres ist noch nicht bekannt. Auch nicht, ob es Umweltschäden gab. Nach Absuche des Kochers durch die Feuerwehr sei keine weitere Verschmutzung entdeckt worden. Die Ermittlungen dauern an.