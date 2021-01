In Kupferzell (Hohenlohekreis) sind bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus rund 20.000 Euro Schaden entstanden. Anwohner hatte in der Nacht zu Freitag Feuer in einem Gewächshaus entdeckt und noch versucht, die Flammen mit einem Eimer zu löschen. Doch das Feuer griff auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus über und beschädigte vier Fensterscheiben, ein Balkongeländer und Sachen auf einer Terrasse. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.