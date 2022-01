GEW fordert frühzeitige Informationen zum Schulstart nach Bund-Länder-Treffen

Am Freitag steht ein Bund-Länder-Treffen zur aktuellen Corona-Situation an. Mit Blick auf mögliche Änderungen der Regeln, die sich auch auf den Schulstart am Montag auswirken könnten, wünscht sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), dass die Schulen frühzeitig informiert werden. Dass man nicht einen Tag vorher erst erfahre, ob die Schulen zu oder unter neuen Auflagen offen seien, sagte die Kreisvorsitzende Main-Tauber/Hohenlohe, Jana Kolberg, dem SWR. Die Ungewissheit zermürbe die Schulleitungen und Lehrkräfte, die die Umsetzung organisieren müssen, so Kolberg.