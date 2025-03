Im November ist in Oberrot ein Lkw-Fahrer bei einem Streit ums Leben gekommen. Zwei Männer sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Jetzt wurde Anklage erhoben.

Wie Staatsanwalt Harald Lustig aus Schwäbisch Hall bestätigt, ist inzwischen Anklage gegen zwei Männer erhoben worden. Ihnen wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. Seit der Auseinandersetzung mit dem verstorbenen 34-jährigen Lkw-Fahrer in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) im November sitzen sie in Untersuchungshaft.

Streit in Oberrot eskaliert - Lkw-Fahrer stirbt

Am Abend des 9. November 2024 kam es zu einem Streit mehrerer Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz im Industriegebiet in Oberrot. Aus dem Streit wurde eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der 34-Jährige ums Leben kam. Was Auslöser für den Streit war, ist weiterhin unklar und soll unter anderem vor Gericht geklärt werden. Angeklagt sind ein 35-jähriger Mann und ein 45-Jähriger. Beide wurden am Tag nach der Tat festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft. Wann genau der Prozess am Landgericht Heilbronn gegen die beiden Männer beginnt, ist noch nicht bekannt.