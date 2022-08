Bei den Ermittlungen zum Gewaltverbrechen an einer 23-Jährigen in Ingolstadt hat die Polizei am Dienstag mehrere Messer gefunden. Das Opfer stammt aus dem Kreis Heilbronn.

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Ingolstadt (Bayern) hat die Polizei nach Angaben vom Mittwoch nahe dem Fundort der Leiche mehrere Messer sichergestellt. Die Suche nach der Tatwaffe fand am Dienstag mit mehr als hundert Beamten statt. Inwieweit die Fundstücke mit der Tat im Zusammenhang stehen, müsse aber noch geklärt werden. Die Beamten durchsuchten ein teilweise dicht bewachsenes Gebiet entlang der Donau in Ingolstadt. Neben den Messern seien weitere Gegenstände gefunden worden. Bei der gesuchten Tatwaffe könnte es sich um ein Messer oder einen messerähnlichen Gegenstand handeln. Das 23 Jahre alte Opfer stammte aus dem Landkreis Heilbronn und war den Angaben nach mutmaßlich eine Doppelgängerin der tatverdächtigen Deutsch-Irakerin. Diese und ihr mutmaßlicher Komplize mit kosovarischer Staatsangehörigkeit befinden sich in Untersuchungshaft. Hinweise zum gesuchten Auto werden geprüft Nach einem Zeugenaufruf im Raum Heilbronn und Eppingen zu Autos mit Ingolstädter Kennzeichen in der Region, seien Hinweise eingegangen, die nun geprüft würden. Speziell erbittet die Polizei Hinweise zu einem schwarzen Mercedes Coupé mit dem Kennzeichen IN-RS 2915. Die Eltern der verdächtigen Frau hatten die Tote vor einer Woche in Ingolstadt gefunden. Weil die Leiche im Auto der Verdächtigen lag, waren sowohl die Eltern als auch die Ermittler zunächst davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um die Frau handelt, die nun in U-Haft sitzt. Obduktion und Ermittlungen ließen Zweifel an der Identität der Toten aufkommen. Heilbronn Verwechslung aufgeklärt Getötete Frau als 23-Jährige aus Baden-Württemberg identifiziert Ein DNA-Abgleich bestätigt die Identität einer in Bayern tot aufgefundenen Frau. Es handelt sich um eine 23-Jährige aus dem Kreis Heilbronn. mehr... 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn Einen Tag nach dem Leichenfund wurde die Frau, die angeblich gestorben war, festgenommen. Kurze Zeit später wurde ein ebenfalls 23 Jahre alter Mann in seiner Wohnung festgenommen. Ein DNA-Abgleich brachte die Gewissheit, dass es sich bei der Toten um eine 23-Jährige aus dem Landkreis Heilbronn handelt.

Sendung am Mi. , 24.8.2022 13:00 Uhr, SWR4 BW am Nachmittag, SWR4 Baden-Württemberg