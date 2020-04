Seit Freitagabend steht das SRH Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) unter Quarantäne, das bestätigte eine Sprecherin dem SWR. Nach einem Test aller Personen in der Rehaklinik zeigte sich, dass 110 Patienten und 81 Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde das Virus durch die Verlegung von zunächst unverdächtigen Patienten aus anderen Krankenhäusern ins Gesundheitszentrum getragen. Jetzt würden keine Patienten mehr aufgenommen und Patienten dürfen das Haus nicht mehr verlassen, es sei denn, Notfallverlegungen seien erforderlich, hieß es. Es gelte im Gesundheitszentrum außerdem eine Ausnahmegenehmigung, dass positiv getestete, symptomfreie Mitarbeiter in der Behandlung von Corona-Patienten eingesetzt werden dürfen. Die Rehaklinik ist eine der größten in Baden-Württemberg.