Eine Angehörige einer ehemaligen Reha-Patientin im SRH-Gesundheitszentrum Bad Wimpfen wirft der Klinik Fehler im Umgang mit dem Covid-19-Virus vor. Diese weist die Anschuldigungen zurück.

SRH-Klinik in Bad Wimpfen steht wegen Corona-Virus unter Quarantäne (Archivbild) SWR Jens Nising

Die Vorwürfe mehren sich gegen das SRH-Gesundheitszentrum Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). Die Angehörige einer ehemaligen Reha-Patientin hat dem SWR nun berichtet, dass das Personal lange ohne Mundschutz gearbeitet habe. Ihre Mutter, die Symptome zeigte, sei trotz mehrfacher Nachfrage tagelang nicht getestet worden.

Eine SRH-Sprecherin weist die Vorwürfe zurück. Sie sagte dem SWR:

"Das Gesundheitszentrum Bad Wimpfen ist streng nach den RKI Richtlinien vorgegangen. Nachdem es die ersten positiven Fälle gab, wurden Patienten symptomatisch getestet und wenn möglich und nötig in Akutkrankenhäuser verlegt." Susann Lorenz, SRH-Sprecherin

Verdachtsfälle seien nur mit Schutzkleidung behandelt, Patienten isoliert worden. Es habe ab Mitte März einen Besucherstopp gegeben. Auch Therapien hätten stattgefunden.

Die Angehörige schildert die Lage anders. In einem Telefonat mit der Klink sei ihr Folgendes mitgeteilt worden: "Die Tests sind gar nicht so gut, wie es in der Presse immer heißt. Sie sind nicht so aussagekräftig. Man kann quasi testen, aber dann ist gerade kein Virus im Rachen und man erwischt keinen - aber der Test ist trotzdem positiv. Im Hause herrscht die Politik: Wir testen nicht!"

Corona-Test erst auf Druck des Hausarztes

Ihre Mutter habe leichtes Fieber und Symptome gehabt und sei angewiesen worden, im Bett zu bleiben. Es habe keine Therapie mehr gegeben, nur noch Essen - ansonsten habe sich keiner um sie gekümmert. Sie sei auch nicht getestet worden, so die Angehörige. Erst auf Druck des eingeschalteten Hausarztes der Patientin sei sie getestet worden. Das Ergebnis: positiv auf das Covid-19-Virus.

Am Ende steht Aussage gegen Aussage. Warum ist das Gesundheitsamt Heilbronn nicht früher eingeschritten? Auf diese Frage gibt es an, es habe sich an die Vorgaben gehalten.

Bad Wimpfener Gesundheitszentrum unter Quarantäne

Das SRH-Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen befindet sich derzeit unter Quarantäne. 191 Patienten und Mitarbeiter waren positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Es gab ein Rundschreiben, das den Patienten freistellte, die Klinik zu verlassen. Unklar ist wohl noch, wie das Virus in die Rehaklinik gekommen ist. Die SRH-Holding ging am Wochenende davon aus, dass es durch Patienten in Umlauf kam, die aus Akutkrankenhäusern kamen und die zunächst noch unverdächtig waren.