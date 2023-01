Leiter des Gesundheitsamtes Heilbronn rät weiter zum Tragen der Maske

Ende Januar fällt die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen und auch im ÖPNV. Der Leiter des Heilbronner Gesundheitsamtes appelliert dennoch zum Tragen der Maske.

Auch wenn die Maskenpflicht ab dem 31. Januar weitgehend wegfällt, appelliert der Leiter des Gesundheitsamtes Heilbronn weiterhin in bestimmten Situationen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Zwar sei es gut, wieder zur Normalität zurückzukehren, dennoch trage jeder eine Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen. "Im besonderen gegenüber den vulnerablen Gruppen", so Peter Liebert.

Maske in manchen Bereichen weiter sinnvoll

Nach mehreren Jahren der Pandemie sei man nun in einen endemischen Zustand übergegangen. Jetzt müsse man akzeptieren, dass das Virus bleibt und "lernen damit zu leben", erklärt Liebert. Demnach sei es ratsam, beispielsweise beim Besuch von empfindlichen Angehörigen weiter einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Auch in Arztpraxen kann es weiterhin sinnvoll sein, eine Maske zu tragen. Das sieht auch Tobias Neuwirth mit einer Praxis in Neckarsulm-Obereisesheim so. Vor allem, wenn Infektpatienten mit Krebspatienten aufeinandertreffen, mache die Maske Sinn. "Für diese Menschen bedeutet es etwas ganz anderes, wenn sie einen Infekt oder eine Grippe bekommen, im Vergleich zu einem jungen, gesunden Menschen", so der Mediziner.

Keine landeseigenen Corona-Regeln mehr

Ab dem 31. Januar fällt die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen sowie im öffentlichen Personennahverkehr. Damit gibt es keine landeseigenen Corona-Regeln mehr. Der Fernverkehr ist Bundessache. Hier soll die Maskenpflicht ab dem 2. Februar wegfallen.