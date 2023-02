per Mail teilen

Der Heilbronner Forscher Richard Zowalla hat mit Software über 14 Millionen Websites zu Gesundheitsthemen untersucht. Viele Texte sind komplizierter als sie sein müssten.

Fragen nach bestimmten Symptomen, Krankheiten, Therapien oder Ernährungsfragen landen häufig im Suchfeld von Google. Die Ergebnisse auf vielen der angezeigten Websites haben sprachlich Luft nach oben, sagte Richard Zowalla von der Hochschule Heilbronn dem SWR. Mit unterschiedlicher Software hat Zowalla 14,2 Millionen deutschsprachige Websites zu Gesundheitsthemen für seine Studie ausgewertet. Zahlreiche Fachbegriffe, zu lange Sätze, das gehe auch verständlicher. "Mit Appendizitis können viele nichts anfangen, mit Blinddarmentzündung schon", meint er.

Von der Deutschen Krebshilfe bis zur Apotheken-Umschau

Von den Top-3.000-Seiten des Gesundheitswebs in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen öffentliche Institutionen wie das Robert-Koch-Institut und nicht-kommerzielle Anbieter wie die Deutsche Krebshilfe rund die Hälfte aus.

Diese werden von Google zwar hoch gerankt, landen aber nicht unbedingt in den Top-Treffern. Die andere Hälfte sind private Anbieter wie beispielsweise die Apotheken-Umschau, so Zowalla.

Qualität der Informationen wurde nicht untersucht

Nicht untersucht wurde in der Studie die Qualität der Informationen. Dazu hätten Mediziner die Texte beurteilen müssen, so Zowalla. In seiner Studie ging es vor allem um die Verständlichkeit der Texte. Sein Wunsch für die Zukunft wäre eine medizinische Suchmaschine, die auch die Qualität der Informationen berücksichtigt.