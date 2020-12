per Mail teilen

Der Jazzclub Öhringen, ein eingetragener Verein, hatte in diesem Jahr ganze zwei Auftritte. Der im Jahr 1998 gegründete Club hat dennoch nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern viele Projekte auch ohne Publikum verwirklicht, so der Vorsitzende Ewald Schumacher im Gespräch mit Ina Beck.