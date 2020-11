per Mail teilen

Der November nähert sich mit Riesenschritten und spätestens zu Allerheiligen, also am Samstag, möchten die meisten Menschen die Gräber ihrer Angehörigen für die bevorstehenden Gedenktage geschmückt oder neu bepflanzt haben. Zu diesem Thema hat Florian Funk von Blumen Funk in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) viele tolle Tipps, wie Gräber gestaltet werden können und welche winterharten Pflanzen sich besonders eignen. SWR-Moderatorin Ina Beck hat mit ihm gesprochen.