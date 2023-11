Künzelsau: Geschwister-Scholl-Schule auch nach Ferien geschlossen

Nach einem Brand an der Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau muss diese auch nach den Ferien vorerst geschlossen bleiben. Zunächst muss das Ausmaß des Schadens eingeschätzt werden.

In Künzelsau (Hohenlohekreis) hat am Samstagmittag ein Feuer die Geschwister-Scholl-Schule schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand, gaben Polizei und Landratsamt an. Aber der Unterricht nach den Ferien fällt erstmal aus. Ein Gutachter ist nun am Zug.

Schaden auf über eine halbe Million Euro geschätzt

Träger der Schule ist der Landkreis. Das Landratsamt teilte auf SWR-Anfrage mit, dass nun zunächst ein Gutachter den Schaden an der Schule einschätzen muss. Das soll im Laufe der Herbstferien geschehen. Aktuell geht man im Landratsamt aber schon von einem Schaden von über einer halben Million Euro aus.

Außerdem werde auch erst nach der Begutachtung klar sein, wie lang die Schule wirklich geschlossen bleibt. Klar ist aber, dass sie direkt nach den Herbstferien noch nicht wieder für den Unterricht bereit stehen wird.

Landratsamt sucht nach Ausweichmöglichkeiten

Aktuell steht das Landratsamt mit verschiedenen Kreisschulen und auch der Stadt Künzelsau im Austausch, um Ausweichsmöglichkeiten zu finden. Wieviele Räume tatsächlich benötigt werden, wird sich erst nach der Begutachtung ergeben, heißt es weiter. Außerdem müssten bei der Raumsuche die besonderen Bedürfnisse der Kinder, die zum Teil körperliche und/oder motorische Einschränkungen haben, berücksichtigt werden.

Feuer war schnell unter Kontrolle

Kreisbrandmeister Thorsten Rönisch sagte dem SWR am Wochenende, das Feuer sei von einem Müllcontainer auf das Gebäude übergegangen, konnte dann aber schnell gelöscht werden. Teile der Außenfassade und ein Anbau der Geschwister-Scholl-Schule wurden durch den Brand stark beschädigt. Dazu kommt noch gesundheitsschädlicher Rauch im Gebäude, der die Schule zurzeit unbenutzbar mache. Der Kindergarten nebenan ist nicht betroffen, meldet das Landratsamt.