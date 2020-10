Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat in einer Testphase mit einem mobilen Blitzer rund 5.000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit 90 Stundenkilometern in einer 30er-Zone geblitzt wurde. Vor allem in 30er-Zonen wurde mit dem mobilen Anhänger gemessen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Aber auch an stark befahrenen Durchgangsstraßen und in Teilorten. Das Gefährt wurde auch an Standorten platziert, auf die Crailsheimer Bürger hinwiesen. Dort konnten teilweise allerdings keine deutlichen Übertretungen der Geschwindigkeitsbegrenzung festgestellt werden. Insgesamt sei die dreimonatige Testphase aber erfolgreich gewesen, hieß es. Jetzt sollen die Zahlen genau ausgewertet werden. Dann will die Crailsheimer Stadtverwaltung entscheiden, ob das Pilotprojekt eine Dauerlösung ist.