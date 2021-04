Der Zoll hat auf der Autobahn 6 bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) in einem Kleintransporter hunderte Liter geschmuggeltes Bier sowie Spirituosen und Tausende Schmuggelzigaretten entdeckt. Die sieben Insassen gaben an, nur die erlaubte Menge an Zigaretten dabei zu haben, so das Heilbronner Hauptzollamt. Bei einer Kontrolle mithilfe eines mobilen Röntgengeräts wurden die Beamten aber fündig. Sie entdeckten 270 Liter geschmuggeltes Bier, rund 60 Liter unversteuerte Spirituosen und 20 Stangen Schmuggelzigaretten in dem Kleintransporter. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.