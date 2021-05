Die Freibäder in der Region Heilbronn-Franken sind wegen der Corona-Pandemie weiter geschlossen. Die Vorbereitungen laufen in den meisten Bädern aber wie gewohnt. Unter anderem in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) solle es einen Freibadsommer 2021 geben, falls das coronabedingt möglich sei, sagte Stadtsprecher Carsten Müller dem SWR. Dafür hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, aber auch die Mitglieder der beiden Fördervereine, die Anlagen bereits vorbereitet. Die Becken seien gesäubert und die technischen Voraussetzungen geschaffen worden. Wenn die Freigabe kommt, kann man die Becken sofort befüllen und loslegen, so Müller weiter. Ähnliches berichten die Bäder-Verantwortlichen aus Öhringen, Künzelsau, Heilbronn oder Kressberg (Kreis Schwäbisch Hall)