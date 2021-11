Gerst käme gerne mit ins All

per Mail teilen

Wenn voraussichtlich am Samstag Astronaut Matthias Maurer aus dem Saarland zur Raumstation ISS startet, wäre der Künzelsauer Alexander Gerst (Hohenlohekreis) auch gerne mit dabei. Als Astronaut habe man natürlich auch immer so einen Wunsch, sagte Gerst der Deutschen Presse-Agentur. Viel wichtiger sei es natürlich, dass man seine Kollegen unterstützen kann, so der Künzelsauer weiter. Aber es würde ihn interessieren, mal mit einer Space-X-Kapsel zu fliegen. Während Gerst zwei Mal mit der russischen Sojus-Kapsel zur ISS geflogen ist, wollen Maurer und seine Mannschaft mit der privaten Raumfahrtfirma von Tesla-Gründer Elon Musk starten.