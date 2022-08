Astronaut Gerst: Technik aus der Heimat unterstützt NASA-Projekt

Der Start zur Mond-Mission "Artemis I" der NASA wurde abgesagt. Astronaut Alexander Gerst spricht auf Twitter auch über deutsche Unterstützung beim Folgeprojekt.

Es hat Jahre gedauert, am Montag sollte es so weit sein: Die US-Weltraumbehörde NASA wollte per Testflug das Projekt vorantreiben, wieder Menschen 2025 zum Mond zu schicken. Der Start des Projekts von "Artemis I" in Cape Canaveral, die unbemannte Mond-Mission, musste wegen eines Problems mit einem Triebwerk-Leck abgesagt werden. Der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst (Hohenlohekreis) zeigte sich verständnisvoll. So begleitete "Astro-Alex" den angesetzten Start der Orion-Raumschiffkapsel schon vorher voller Anspannung auf Twitter und betont, dass in Zukunft bei der "Artemis"-Mondmission Bauteile aus Lampoldshausen (Kreis Heilbronn) eine wichtige Rolle spielten.

Steuerdüsen "Artemis III" aus Lampoldshausen

In einem Video steht Gerst vor dem Orion-Raumschiff, das Menschen zum Mond bringen soll, in einer der Nachfolge-Missionen "Artemis III". "Raumschiffe haben immer eine magische Aura", beschreibt der Hohenloher Wissenschaftler. Dazu spricht er auch über die Deutsche Beteiligung. So würden die Steuerdüsen des Raumschiffes für "Artemis III" in Lampoldshausen gebaut, 20 Kilometer von seiner Geburtsstadt Künzelsau entfernt, so Gerst. Als kleiner Junge habe er in Lampoldshausen "das Donnern der Triebwerke gehört", die für die Ariane-5-Rakete getestet wurden: "Ich hatte mir damals nie vorstellen können, dass ich eines Tages vor einem Raumschiff stehe, in dem Komponenten eingebaut sind, die genau daher kommen."

Raumschiffe haben immer eine magische Aura. Dieses noch mehr, denn es wird Menschen zum Mond bringen. War heute in der Montagehalle in @NASAKennedy, wo die ORION Raumschiffe für #Artemis II und III auf ihr Europäisches Servicemodul warten. https://t.co/VG6ywt9MW6

Beim nächsten Flug sollen Menschen mit

"Artemis I" sollte der Testflug, die NASA-Mission "Artemis II" dann die Rückkehr zur bemannten Raumfaht zum Mond werden. Es ist nicht das erste Mal, dass der Testflug verschoben werden musste. Gerst zeigt laut Deutscher Presseagentur (dpa) Verständnis "Das ist der letzte Test. Beim nächsten sollen schon Menschen mitfliegen. Und da will man natürlich kein Risiko eingehen."

Alexander Gerst war bereits zweimal im All auf der Internationalen Raumstation (ISS). Während seiner Mission "horizons" übernahm der Künzelsauer als zweiter Europäer und erster Deutscher das Kommando der ISS.