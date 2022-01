Gerresheimer erweitert Produktion

Der Hersteller von Injektionsfläschchen Gerresheimer erweitert seine Kapazitäten in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) sowie an zwei weiteren Standorten in China und den USA. Gerresheimer gilt als einer der weltweit größten Hersteller von Injektionsfläschchen, wie sie aktuell vor allem für die Impfkampagnen benötigt werden. Daher will das Unternehmen allein in Wertheim die Produktion um 150 Millionen Fläschchen pro Jahr erhöhen und dafür 70 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Wertheimer Werk wird durch diese Investitionen zu einem der führenden Standorte für Glas-Ampullen in Europa. Der Ausbau des Werkes wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt. Gerresheimer beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro.