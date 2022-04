Besonders viele private Autobesitzer

Der Hohenlohekreis hat in Baden-Württemberg die höchste Dichte an privaten Autos. Das berichtet das Kraftfahrt-Bundesamt. Laut aktuellen Daten des KBA entfallen auf 1.000 Einwohner im Hohenlohekreis 631 Autos auf private Halter. Es folgen der Main-Tauber-Kreis mit 628 Privat-Autos je 1.000 Einwohner und dicht dahinter der Zollernalbkreis. Überschaubarer ist die Dichte hingegen in den Städten, berichtet das Kraftfahrt-Bundesamt. Am wenigsten private Pkw entfallen auf Heidelberg, gefolgt von Freiburg und Stuttgart. Insgesamt entfallen auf je 1.000 Einwohner Baden-Württembergs 543 private Autos, im Bundesdurchschnitt sind es laut KBA 521. Spitzenreiter der Bundesländer ist das Saarland, Schlusslicht Berlin.