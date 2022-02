Deshalb war die Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl in Heilbronn so gering

Weniger als ein Drittel der Wahlberechtigten hat an der Heilbronner Oberbürgermeister-Wahl teilgenommen. Bei der Bürgermeisterwahl in Dörzbach wählten knapp 44 Prozent. Welche Gründe gibt es dafür?

Mit Regen, Wind und kalten Temperaturen lud das Wetter am Sonntag nicht gerade dazu ein, vor die Tür zu gehen und ein Wahllokal aufzusuchen. Aber es hätte ja auch die Möglichkeit zur Briefwahl gegeben.

Briefwahl-Unterlagen zur Oberbürgermeister-Wahl Heilbronn SWR

Geringe Wahlbeteiligung - Grund zur Sorge?

Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei der Oberbürgermeister-Wahl in Heilbronn den Daten zufolge bei 30,5 Prozent. Ein Grund zur Sorge für die Demokratie? Nein, sagt die Wahlforscherin Angelika Vetter. Vor allem, wenn ein amtierendes Stadtoberhaupt, wie im Heilbronner Fall Harry Mergel (SPD), zur Wiederwahl steht. Schade sei es trotzdem.

"Oft ist es so, dass Bürgerinnen und Bürger sagen: 'Doch der hat's ganz gut gemacht, also geh ich gar nicht zur Wahl.'"

Oberbürgermeister-Wahl Heilbronn: Wahlurne wird geleert SWR

Wahlbeteiligung Stadt vs. Land

Die Daten zeigen: Wie viele Leute für den (Ober-)Bürgermeister abstimmen, schwankt in ganz Baden-Württemberg von Wahl zu Wahl relativ stark. Einfluss haben viele Faktoren, zum Beispiel, wie viele Kandidaten antreten und wie groß der Ort ist, sagt der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider. In Städten sei die Wahlbeteiligung generell nahezu immer etwa 8 bis 10 Prozentpunkte niedriger.

"Das hat was damit zu tun, dass dann vor Ort in den kleinen Gemeinden doch eher dieser persönliche Kontakt eine Rolle spielt. Auch die wahrgenommene Wahlpflicht, da geht man einfach hin zur Bürgermeisterwahl.“

Bürgermeister-Wahl in Dörzbach mit höherer Beteiligung

So könnte es am Sonntag in Dörzbach gewesen sein. Knapp 2.000 Leute waren in dem kleinen Ort im Hohenlohekreis wahlberechtigt, fast 44 Prozent von ihnen haben abgestimmt - anteilsmäßig also wesentlich mehr als in Heilbronn. Und das, obwohl es für Andy Kümmerle (parteilos) in Dörzbach gar keinen Gegenkandidaten für das Amt gab.

Migranten und Zugezogene beteiligen sich weniger am kommunalen Wahlgeschehen

Dass im Gegensatz zu ländlichen Gebieten das Interesse in der Stadt oft geringer ist, hat noch weitere Gründe, sieht Wahlforscherin Angelika Vetter.

"Wir wissen, dass Personen mit Migrationshintergrund sich weniger beteiligen (...) und Leute, die erst frisch am Ort sind, sind auch nicht so verbunden mit der Kommunalpolitik."

Die nächste Gelegenheit, sich an der Oberbürgermeister-Wahl zu beteiligen, ist in Heilbronn in acht Jahren.