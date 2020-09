Dank der Aufmerksamkeit eines Lkw-Fahrers konnte am Dienstag in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) ein Rollstuhlfahrer aus einer gefährlichen Situation befreit werden. Der Mann war mit seinem Rollstuhl eine steile Böschung hinabgerutscht und gegen einen Baum gestoßen. Da der Rollstuhlfahrer aufgrund des steilen Hangs von der Straße aus nicht gesehen werden konnte, hat er an einen Ast des Baumes unter anderem seine rote Schildmütze und seine Mund-Nasen-Maske gebunden. Nach Polizeiangaben hat es fast drei Stunden gedauert, ehe ein Lkw-Fahrer auf die Gegenstände aufmerksam wurde und die Rettungskräfte alarmiert hat. Der Rollstuhlfahrer konnte unverletzt geborgen werden, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.